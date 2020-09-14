شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة «سالي» تقترب من سواحل أمريكا.. والقنصلية تحذر والان نبدء بالتفاصيل

صدرت أوامر لبعض سكان ولايتي لويزيانا ومسيسبي الأمريكيتين بالإجلاء اليوم الاثنين، مع اجتياح العاصفة المدارية سالي لخليج المكسيك واقترابها من السواحل الأمريكية، حيث من المتوقع أن تصحبها رياح عاتية وفيضانات من لويزيانا إلى فلوريدا.

ومن المتوقع أن تشتد قوة العاصفة سالي، وهي ثاني عاصفة تهدد المنطقة خلال أقل من شهر، اليوم الاثنين لتجلب الأمطار الغزيرة ورياحا تصل سرعتها إلى 137 كيلومترا في الساعة.

وفي سياق متصل أهابت قنصلية المملكة في هيوستن بالمواطنين توخي الحيطة والحذر واتباع التوجيهات الصادرة من السلطات المحلية بخصوص الإعصار، وطلبت التواصل في الحالات الطارئة عبر: 281-889-0570 ، 281-917-8658 ، 281-917-8305، و [email protected] .