استشاري يحذر:  84 % من نصائح فيسبوك الطبية خاطئة

2020-09-14

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

حذر استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عبدالحفيظ عنايت، أفراد المجتمع من استقاء النصائح الطبية من فيسبوك وغيره من المصادر غير الموثوقة، داعيًا إلى متابعة المواقع الطبية المعروفة والموثوقة والقنوات الصحية الرسمية حتى تكون المعلومات صحيحة ومستندة لمصدر صحي موثوق.

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فيسبوك تتعرض لانتقاد حاد

تعليق الدكتور عنايت جاء بعد أن تعرضت شركة فيسبوك لانتقادات حادة في الآونة الأخيرة، إذ اتهمت بأن منشوراتها المتداولة باتت تشكل تهديدًا على الصحة العامة، بسبب الانتشار الواسع للنصائح الطبية المضللة، والتي تؤثر على نسبة كبيرة من أصحاب الحسابات، مبينًا أن المواقع والقنوات الإلكترونية أصبحت عديدة ومفتوحة للجميع، وهو ما يجعل عملية نقل المعلومات عبر (النسخ واللصق) سهلة في ظل تعدد الكم الهائل للمعلومات.

تداول معلومات مغلوطة

وحذر الدكتور عنايت أفراد المجتمع بعدم تداول أو بث الرسائل التي تحتوي على معلومات، وخصوصًا الصحية المرتبطة بالهم الإنساني؛ إذ إن تداول معلومات صحية مغلوطة قد تؤثر على حياة المرضى، وخصوصًا أن هناك نسبة كبيرة من الأشخاص يعتمدون على النت في الحصول على المعلومات الصحية.

ادعاءات ونصائح كاذبة

وكشف بحث أجرته آفاق لخدمات التعليم الجامعي في الأردن، أن 84% من المنشورات التي تحتوي على ادعاءات ونصائح كاذبة تستمر في الانتشار، دون أن يضع فيسبوك عليها علامة لتحذير المستخدمين من المحتوى المضلل، ولم تفشل خوارزميات المنصة في تحديد هذه المنشورات فحسب، بل حقق المحتوى الكاذب نحو 3.8 مليارات مشاهدة في 5 بلدان، خلال العام الماضي.



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