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5 لجان في صندوق الاستثمارات العامة تراجع كل قرار استثماري
300 ممثل للصندوق في مجالس إدارات المحافظ الاستثمارية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد رئيس الإدارة العامة لتمويل الشركات في صندوق الاستثمارات العامة ، علي رضا زعيمي أن لدى الصندوق نموذج حوكمة على أعلى مستوى يضمن التأكد من إدارة الأصول بالطريقة الصحيحة.
وقال زعيمي : إن ذلك يشمل مراجعة كل قرار استثماري من خمس لجان رئيسية بالإضافة إلى أكثر من 300 ممثل للصندوق في مجالس إدارات المحافظ الاستثمارية للشركات التي يملكها الصندوق كليًا أو يمتلك أسهمًا فيها.
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