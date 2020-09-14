فتح المنافذ غدًا السادسة صباحًا واستئناف السفر لـ9 فئات مستثناة

2020-09-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

تبدأ المملكة غدًا الثلاثاء في فتح المنافذ للسماح بالسفر للخارج تدريجيًا لعدد من الفئات التي تم استثناؤها على سبيل الحصر في حين سيتم فتح الرحلات الخارجية للجميع في تاريخ لاحق على 1 يناير المقبل على أن يتم تحديد هذا التاريخ قبل الموعد بشهر.

استعدادات قبل فتح المنافذ

وقبل استئناف السفر للخارج تدريجيًا بدأت المطارات والمنافذ البرية والبحرية في الاستعداد لاستقبال المسافرين والقادمين وفق الإجراءات والضوابط الاحترازية التي تطبقها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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شهادة الخلو من كورونا

وشددت وزارة الداخلية على أن يكون دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغير السعوديين إلى المملكة وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فيروس كورونا في المملكة.

وأن تشمل الضوابط عدم السماح لأي شخص بدخول أراضي المملكة، إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بناءً على تحليل حديث من جهة موثوقة خارج المملكة، لم يمر تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة، لحظة وصوله إلى المنفذ.

فتح المنافذ لـ9 فئات

وتشمل الفئات المسموح لها بالسفر للخارج اعتبارا من الغد ما يلي:

الموظفون الحكوميون – المدنيون والعسكريون – المكلفون بمهمات رسمية. العاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقوهم. العاملون على وظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة. رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية والصناعية، ومديرو التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم. المرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم إلى خارج المملكة، بناء على تقارير طبية، وبخاصة مرضى السرطان والمرضى المحتاجون إلى زراعة الأعضاء. الطلبة المبتعثون والطلبة الدارسون على حسابهم الخاص والمتدربون في برامج الزمالة الطبية، الذين تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها ومرافقوهم. من لديهم حالات إنسانية، وبخاصة الحالتان الآتيتان:

أ ) لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة.

ب ) وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأولاد خارج المملكة.

8. المقيمون خارج المملكة ومرافقوهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة.

9. المشاركون في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية، ويشمل ذلك اللاعبين وأعضاء الطواقم الفنية والإدارية.

كما تقرر فتح المنافذ والسماح بدخول المملكة والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات؛ خروج وعودة، أو عمل، أو إقامة أو زيارة.





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