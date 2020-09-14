تعرف على مسابقة تحدي نيوم للابتكارات من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

اطلاق تحدي نيوم للابتكارات، فما هو هذا التحدي المنطلق حديثًا ومن الذي أطلقه؟؛ تحدي أعلنت عنه سدايا ـ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمملكة ـ يمثل مسارات القمة العالمية في الذكاء الاصطناعي, حيث تطلق الهيئة القيمة الكاملة للبيانات على أنها ثروة وطنية، بما أننا نعيش عصر التحول الرقمي الهائل فأنه بدأت الهيئة في التماشي مع تحديات العصر وأطلقت هذا التحدي للابتكارات الطلابية وهذا ما سنوضحه في السطور التالية.

هدف تحدي نيوم العصري؛ اكتشاف حلول مبتكرة لتحديات مدينة الحالمين الذكية

جاء التحدي بغرض إيجاد حلول جديدة وابتكارية؛ حلول مميزة و رائدة من أجل التغلب على التحديات التي تواجه مدينة الحالمين المنشأة بالمملكة على البحر الأحمر المعروفة بمشروع “نيوم”، حلول مبتكرة عن طريق:

إعمال الإبداع للعقل الشاب من خلال إبداعات يقوم طلاب وطالبات المرحلة الجامعية بجامعات السعودية بتسطيرها بإبداعاتهم

ومن أجل تحقيق طموحات مشروع رؤية 2030م

ومن أجل الحصول على الريادة العالمية للمملكة ضمن مجالي هامين:

مجال البيانات ومجال الذكاء الاصطناعي

يهدف التحدي لرفع الوعي بقيمة الذكاء الاصطناعي

من ضمن أهداف تحدي نيوم هو زيادة الذكاء الاصطناعي وتطوراته في استعمالات المواطنين برفع الوعي به

ويهدف كذلك لتعزيز الابتكار الجديد والمستمر ضمن مجال الذكاء الاصطناعي ومحاوله تشجيعه المستمرة،

ويهدف لبناء القدرات الوطنية للشباب التي تساعد في ابتكار حلول فعالة ومبتكرة مميزة

مشاركي التحدي الجديد ومجالات التحدي

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تخطى عدد المشاركين بالتحدي الحالي، لحاجز 400 طالب وطالبة من مختلف مراحل التعليم الجامعي

طلاب قادمون من 39 جامعة موزعة في أراضي ومحافظات المملكة

يغطي التحدي لثلاثة مجالات حيوية وهي:

بمجال الطاقة

وبمجال الترفيه

وبمجال النقل

تلك مجالات لديها قابلية للتطوير إذا تم تدعيمها بالجديد من الابتكارات

مما يساعد على إيجاد بيئة مستدامة بمدينة نيوم

نبذة عن مشروع مدينة نيوم

توقعات عن مدينة نيوم أنها سوف تصبح أكبر محطة للطاقة المتجددة بالعالم كله؛

يحدث هذا عبر عمل نظام متكامل مختص بتوليد الطاقة المتجددة

مما سيجعل منطقة نيوم الرائدة عالمياً بمجال توفير الكثير من الترفيه لشرائح المجتمع جميعها

بما يتوافق مع كل الأذواق بالمملكة لكل الفئات العمرية ولكل شرائح المجتمع

مما هو جدير بالذكر أن التحدي لم يتوقف عند مجال الطاقة والترفيه بل امتد لمجال النقل؛

فحاول عمل وخلق نظام سهل ومستدام لأجل المواصلات والتنقل بأفضل ما يكون

مما يساعد يسهم بتحقيق الريادة ضمن ابتكار الحلول الكاملة والجيدة لمشكلات القطاع.

الجوائز المقدمة لتحدي نيوم وآلية عمل المسابقة

يقدم التحدي عدة جوائز قيمة؛ وهي لها قيمة اجمالية تتخطى مبلغ الـ 500 ألف ريال سعودي، يحكّم كل المشاركات في المسابقة لجنة تتكون من:

ثلاثة جهات موثقة ورسمية وهي:

من لدى وزارة التعليم

ومن لدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي المسماه باسم “سدايا” ونيوم

سيتم تقييم المشاريع المقدمة عبر المسابقة والتحدي لكل الفرق المشاركة عبر 5 مقاييس ومعايير

مقاييس جادة وصارمة تتضمن على:

معيار الابتكار والإبداع في إيجاد الحلول المبتكرة والفعالة

ومعيار عن بناء الفكرة على أسس علمية و منهجية بحثية

وتعتمد المعايير أيضًا على سهولة الاستعمال وعلى حسن الأداء

يعتمد المشروع بأكمله على الذكاء الاصطناعي

وعلى مدى تأثيره بمدينة النيوم الحالمة بشكل واضح وجيد

من الجدير بالذكر التحدي لنيوم؛ سوف ينطلق بعالم افتراضي (أي عن بُعد)، وسيقوم بعرض بث مباشر لكل الحلول المبتكرة، وكل المشاريع الحاصلة على المراكز الأولى بمختلف المجالات الموجودة ضمن المسابقة، وسيتم العرض بث مباشر على شاشات قنوات التواصل الاجتماعي، على الانترنت، التي تخص القمة العالمية للذكاء الاصطناعي.