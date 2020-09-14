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"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، قرارًا بتعيين المهندس هتان بن هاشم حسن حمودة، مديرًا عامًا للإدارة العامة للعلاقات المجتمعية بأمانة محافظة جدة.

ويعد المهندس "هتان" من الكفاءات المميزة في مجال عمله التطوعي وخدمة المجتمع.

وقدم شكره وتقديره إلى أمين محافظة جدة، على ثقته في تكليفه، سائلاً الله، أن يوفقه في خدمة بلده ومن خلال عمله.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442 05:55 PM

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"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أصدر أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، قرارًا بتعيين المهندس هتان بن هاشم حسن حمودة، مديرًا عامًا للإدارة العامة للعلاقات المجتمعية بأمانة محافظة جدة.

ويعد المهندس "هتان" من الكفاءات المميزة في مجال عمله التطوعي وخدمة المجتمع.

وقدم شكره وتقديره إلى أمين محافظة جدة، على ثقته في تكليفه، سائلاً الله، أن يوفقه في خدمة بلده ومن خلال عمله.

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، "حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة ،
المصدر : الخليج 365

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