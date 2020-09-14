، واشنطن تعترض على اختصاص "العدل الدولية" في قضية عقوبات إيران ،

محمد بن مسعود - الدمام - النظام الإيراني أقام دعوى أمام المحكمة

يتوقع أن يرفض محامون عن الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، اختصاص محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بالبت في دعوى رفعتها إيران لطلب رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وأقامت إيران الدعوى أمام المحكمة، التي يطلق عليها كذلك اسم المحكمة العالمية، في عام 2018 وطلبت منها أن تأمر واشنطن برفع العقوبات التي تفرضها عليها؛ لأنها تمثل انتهاكا لمعاهدة صداقة أبرمت قبل عقود، وفقاً لـ "رويترز".

وترى واشنطن أن الهدف الحقيقي من رفع إيران الدعوى هو الإبقاء على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي تعارضه إدارة الرئيس دونالد ترامب.

في المقابل، تعتبر إيران أن العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق النووي الذي يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية، تنتهك معاهدة الصداقة الثنائية المبرمة عام 1955.

وبعد أن رفعت إيران دعويين قضائيتين ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية استناداً للمعاهدة، أعلنت واشنطن انسحابها رسمياً منها، لكن هذه الخطوة لا تُنفذ بأثر رجعي ولا أثر لها على القضية المنظورة حالياً.



وستتناول جلسة المحكمة هذا الأسبوع في لاهاي المسائل الإجرائية المتعلقة باختصاص المحكمة بنظر الدعوى.محكمة العدل الدولية