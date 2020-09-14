شكرا لمتابعة خبر عن قنصلية المملكة في هيوستن تحذر مواطنيها من إعصار سالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): دعت قنصلية المملكة في هيوستن مواطنيها إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع التوجيهات الصادرة من السلطات المحلية بخصوص إعصار سالي. دعت قنصلية المملكة في هيوستن مواطنيها إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع التوجيهات الصادرة من السلطات المحلية بخصوص إعصار سالي. وناشدت القنصلية مواطنيها بالتواصل معها في الحالات الطارئة من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، أو الاتصال على الأرقام التالية : Advertisements 281-889-0570 281-917-8658 281-917-8305

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