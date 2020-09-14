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حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الثلاثاء في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد، الثلاثاء، أن تكون السماء غائمة جزئياً، مضيفة أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقعت نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة، في حين تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وأضافت أن الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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