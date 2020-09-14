شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: سحب رعدية وأخرى عالية ومتوسطة على بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن بعض المناطق في المملكة شهدت، عصر اليوم الأثنين، سحب رعدية، وأخرى عالية ومتوسطة.

وأضاف أن السحب الرعدية تكونت على أجزاء من مرتفعات الباحة، وعسير، وجازان، مؤكداً تواجد بعض السحب العالية والمتوسطة على أجزاء من شمال وشرق وغرب ووسط المملكة.

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