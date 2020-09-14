شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مواطن يجمع 7 آلاف قطعة أثرية ويعرضهم في متحف خاص به والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

تمكن المواطن جبران العليلي المالكي من محافظة الداير بني مالك، من جمع سبعة آلاف قطعة أثرية على مدار 33 عامًا، وأقام بهم "متحف طلان" الذي أصبح مقصدًا للسياح ومحبي التراث.

وأوضح "المالكي"، أنه بدأ جمع القطع الأثرية منذ عام 1408، إذ بدأ الناس في الاستغناء عن أدواتهم اليومية واستخدام الأدوات الحديثة، مشيرًا إلى أن أول شيء قام بجمعه هي أدوات تستخدم في الطهي، وأخرى تستخدم في تحميص البن على الطريقة القديمة.

وأشار إلى أنه كان يحتفظ بتلك الأشياء الثمينة في مستودع داخل منزله، ومن ثم قرر بناء متحف خارج المنزل لعرض تلك القطع؛ بهدف تعريف الأجيال الحالية والقادمة بحياة الآباء والأجداد وكيف كانت في تلك الفترة.

وأفاد وفقًا لـ "العربية"، إلى أنه أخذ بعض القطع من المواطنين دون مقابل وأحيانًأ كان يدفع ثمنها فكانت أإلى قطعة اشتراها بمبلغ 15 ألف ريال، أو كان المواطنين يعطونها له كهدية أو بالمقايضات خلال مشاركته في الجنادرية.

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