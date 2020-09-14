شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سيول عارمة إثر هطول الأمطار في رجال ألمع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): شهدت محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير اليوم الإثنين هطول أمطار غزيرة ما أدى لجريان السيول . شهدت محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير اليوم الإثنين هطول أمطار غزيرة ما أدى لجريان السيول . وأظهر مقطع فيديو السيول العارمة وقد اجتاحت الطريق بين الأشجار ما خلق مشهد طبيعي ساحر . وتشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار منذ نهاية الأسبوع الماضي .

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