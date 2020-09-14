بالصور.. ضبط 400 علبة سجائر و280 كجم من التبغ في مكة المكرمة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): ضبطت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة مكة المكرمة، 400 علبة سجائر و280 كجم من التبغ مخالفة لمواصفات هيئة الغذاء والدواء. ضبطت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة مكة المكرمة، 400 علبة سجائر و280 كجم من التبغ مخالفة لمواصفات هيئة الغذاء والدواء. جاء ذلك خلال تنفيذها حملة تفتييشية ‏بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ على ‏المحلات التجارية لبيع التبغ.‏ ‏وقامت البلدية بإتلاف المضبوطات ‏وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين. كما نفذت بلدية العزيزية جولة رقابية على المصانع، وقامت بإغلاق معملين ‏للديكور والألومنيوم لعدم وجود تراخيص نظامية. Advertisements

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