شكرا لمتابعة خبر عن أشياء يجب على قائدي المركبات تجنبها عند الإشارات الضوئية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت الإدارة العامة للمرورعدة نصائح يجب على قائدي المركبات مراعتها عن الإشارات الضوئية.

وشددت الإدارة على الالتزام بتنظيمات السير عند الوقوف بالإشارة الضوئية، بجانب عدم التجاوز لتغيير المسار.

وحذرت من إساءة استخدام المنبه، والوقوف على خطوط المشاه، والوقوف بشكل عرضي.