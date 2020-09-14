شاهد.. بدء تطبيق قرار إلزام المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلق لذوي الهمم.. وغرامة للمخالفين

تبدأ وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الاثنين، تطبيق قرار إلزام المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلق لذوي الهمم.

وذكرت قناة «الإخبارية» أن الوازرة أمهلت المحال والمراكز التجارية 60 يومًا من أجل تصحيح أوضاعها وتركيب المنزلق وفقا للمواصفات التي اعتمدتها هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية، على أنه في حال مخالفة ذلك تعاقب المنشأة وفقًا للائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

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