هل يحق لشركات الشحن تحصيل قيمة الضريبة المضافة من العميل؟.. «الزكاة والدخل» ترد

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إذ ما كان من حق شركات الشحن التي تقوم بشحن وتوصيل المشتروات للعملاء، تحصيل قيمة الضريبة المضافة من العميل أم لا.

وذكر الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل، على تويتر، أنه يتم إضافة ضريبة القيمة المضافة، على قيمة السلع المستوردة إلى المملكة العربية السعودية، إضافة إلى رسوم الشحن، ورسوم الجمارك، وأي رسوم اخرى.

وبيّن حساب العناية بعملاء «الزكاة والدخل»، أن وكيل الشحن، سيدفع ضريبة القيمة المضافة إلى الجمارك على الاستيراد نيابةً عن المستورد ويتم استردادها كمصروفات من المستورد.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المتابعين، الذي وجّه تساؤلًا قال فيه: «بعض شركات الشحن تأخذ من قيمة الضريبة المضافة على مشترياتي من الخارج، وبعض الشركات لا تأخذ، فهل من حقهم أن يأخذوا مني قيمة الضريبة؟».