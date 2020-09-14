«الصحة»: تسجيل 607 إصابات جديدة بكورونا.. وتعافي 1060 حالة.. ووفاة 37 شخصًا

خلال الـ24 ساعة الماضية..
كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 607 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 326258 حالة.
وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه تم تسجيل 1060 حالة تعافٍ جديدة، لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 303930 حالة.
كما تم تسجيل 37 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالمملكة منذ بدء الجائحة، إلى 4305 حالة.
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