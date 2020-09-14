5 خطوات لطلب خدمة الإفراغ العقاري عبر تطبيق الموثق

حددت وزارة العدل، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، خطوات تنفيذ خدمة الإفراغ العقاري عبر تطبيق الموثق أو الموقع الإلكتروني https://mwathiq.sa/

ويمكن تنفيذ خدمة الإفراغ العقاري عبر تطبيق المواثق أو الموقع الرسمي من خلال «إدخال رقم الجوال» ثم «رمز التفعيل»، ثم اختيار «طلب توثيق جديد» ثم «تقديم الطلب» ثم اختيار العرض المالي المناسب، ثم عرض «تفاصيل الطلب».

وأوضحت وزارة العدل، أن متطلبات الإفراغ العقاري عبر الموثقين، تتمثل في توفير بيانات الصك العقاري، وهويات البائع والمشتري، وتوفير بيانات الوكالة إذا كان أحدهما وكيلًا، وأصل مبلغ قيمة العقار؛ فإن كان شيكًا مصدقًا فيحضر أصل الشيك، أو أصل الحوالة مختومة من البنك إن كان المبلغ عن طريق الحوالة.

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وأكدت وزارة العدل، على أن الموثقين المعتمدين لديها يقدمون كذلك خدمات توثيق الوكالات وفسخها، والرهن العقاري، وفكه، وتصحيح الصكوك العقارية، والإقرار بالدين، والتنازل عن الدين، وسداد الدين كليًّا أو جزئيًّا، وتوثيق عقود تأسيس الشركات.

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