أخبار السعودية اليوم.. 7 فئات يسمح لها بالسفر خارج المملكة.. ومجلس الشورى يمنع التعامل النقدي بالمكاتب العقارية

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين، الموافق 14 سبتمبر 2020م منها: وزارة الداخلية نحدد 7 فئات يسمح لها بالسفر خارج المملكة, ومجلس الشورى يمنع التعامل النقدي بالمكاتب، و«فلكية جدة» تتوقع غرة شهر صفر.. وتحدد موعد اقتران القمر بالشمس.

بداية من الغد الثلاثاء.. هل يُسمح لك بالسفر خارج المملكة؟.. «الداخلية» تُحدد 7 فئات

حددت وزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة الفئات المسموح لها بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها من المواطنين اعتبارًا من السادسة صباح يوم الثلاثاء الثلاثاء ٢٧ محرم ١٤٤٢ هـ الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٠ م .

«الشورى» يطالب بحصر المخزون العقاري.. ومنع التعامل النقدي بالمكاتب

طالب مجلس الشورى، - في قرار أصدره اليوم - الهيئة العامة للعقار، ببناء قاعدة بيانات لحصر المخزون العقاري وتصنيفه على مستوى المملكة.

«فلكية جدة» تتوقع غرة شهر صفر.. وتحدد موعد اقتران القمر بالشمس

توقعت الجمعية الفلكية بجدة، أن يكون يوم السبت القادم هو غرة شهر صفر، مشيرة إلى استحالة رؤية الهلال يوم الخميس القادم، وبذلك يكون شهر المحرم 30 يومًا.

«كراني» يتوقع موعد بدء الاعتدال الخريفي في المملكة

توقّع خبير الأرصاد، حسن كراني، حدوث اعتدال خريفي بعد أسبوع من الآن، مشيرًا إلى الشعور بطقس صيفي متأخر حتى 20 سبتمبر.

لتحديد مبلغ الدعم.. «حساب المواطن» يؤكد ضرورة الإفصاح عن دخل جميع التابعين لرب الأسرة

أكد برنامج حساب المواطن، ضرورة الإفصاح عن دخل جميع التابعين المضافين لحساب رب الأسرة، مشيرًا إلى أن مبلغ الدعم يتم تحديده وفقًا لدخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

هل يحق لشركات الشحن تحصيل قيمة الضريبة المضافة من العميل؟.. «الزكاة والدخل» ترد

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إذ ما كان من حق شركات الشحن التي تقوم بشحن وتوصيل المشتروات للعملاء، تحصيل قيمة الضريبة المضافة من العميل أم لا.

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بالصور.. «الرويلي» يفتتح العام الأكاديمي الدراسي لكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة

افتتح رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، العام الأكاديمي الدراسي ١٤٤٢هـ لكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، وذلك عبر الاتصال المرئي.

شاهد.. بدء تطبيق قرار إلزام المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلق لذوي الهمم.. وغرامة للمخالفين

تبدأ وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الاثنين، تطبيق قرار إلزام المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلق لذوي الهمم.

نهبا 65 ألف ريال ومجوهرات من أحد بيوت الدمام.. ضبط مواطنين تخصصا بسرقة المنازل وسلب العمالة

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من القبض على مواطنين قاما بسلب العمالة الوافدة وسرقة المنازل ونهب 65 ألف ريال، ومصوغات ذهبية تقدر قيمتها بـ30 ألف ريال

«الضمان الصحي»: شركة التأمين يحق لها تغيير المستشفى بـ«شرطين»

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن شركة التأمين يحق لها تغيير مقدم الخدمة الصحي «المستشفى» خلال فترة الوثيقة، لكن بشرطين، وهما التنسيق مع حامل الوثيقة، واختيار بديل بنفس المستوى.

«السديري» يُثمن توجيه ولي العهد بترميم مباني التراث بوسط مدينة الرياض

ثمَّن وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري التوجيه الكريم لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بانطلاق مشروع ترميم وتأهيل مباني التراث العمراني ذات القيمة المعمارية والتاريخية وسط مدينة الرياض.

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