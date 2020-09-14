بحوزته سلاح ناري.. القبض على إثيوبي خلال محاولته تهريب 22 كيلو من الحشيش بعسير

خلال سيره بالقرب من إحدى النقاط الأمنية..
أحبطت دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، محاولة تهريب 22 كيلو من مادة الحشيش المخدر، وذلك بمركز شني في وادي الحيا.
وقال مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الفوج الأمني الثاني تمكنت أثناء تنفيذ مهامها من القبض على أحد المهربين من الجنسية الإثيوبية أثناء محاولته التسلل سيرًا على الأقدام قرب إحدى النقاط الأمنية، وضبط ما بحوزته من مادة الحشيش وسلاح ناري.
وأشار الطويان، إلى أنه جرى استكمال إجراءات تسليم المضبوطات للجهة ذات الاختصاص.
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