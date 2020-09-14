بالصور.. «الرويلي» يفتتح العام الأكاديمي الدراسي لكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة

افتتح رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، العام الأكاديمي الدراسي ١٤٤٢هـ لكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، وذلك عبر الاتصال المرئي.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنه في بداية الافتتاح ألقى رئيس هيئة الأركان العامة كلمة رحّب بالدارسين من دورة الحرب ۱۲ ودورة القيادة والأركان ٤٧ من مختلف القطاعات العسكرية والمدنية في المملكة وكذلك الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد الرويلي، ضرورة تنفيذ وتلبية كل ما تتطلبه هذه المرحلة من حياتهم التعليمية والاستفادة من ما تقدمه مناهج الكلية في المستويين الاستراتيجي والعملياتي مفهوم العمل المشترك والاقتراب الشامل وما يتطلبه ذلك من مهارات التفكير بأنواعها المختلفة، والطرق والحلول الإبداعية التي قدمتها الكلية لمواجهة جائحة كورونا واستطاعتها أن تكمل ما تبقى من المنهج التعليمي لدورتي الحرب والقيادة والأركان للعام الدراسي الماضي عبر التعليم عن بُعد.

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