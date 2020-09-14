شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة⁩: 607 إصابة جديدة بكورونا⁩ و1060 حالة تعافٍ والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة⁩ اليوم عن تسجيل 607 إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل 37 حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل 1060 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 303,930 حالة ولله الحمد.

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