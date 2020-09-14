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رصانة يطرح كتاب “حراك المستضعفين وتآكل مبادئ الثورة الإيرانية”
بغضب شعبي طفا على السطح بسبب الاستبداد
متابعات الخليج 365 - الرياض
صدر عن المعهد الدولي للدراسات الإيرانية “رصانة”، كتاب “حراك المستضعفين وتآكل مبادئ الثورة الإيرانية” والذي يبحث أبعاد أزمة المستضعَفين في السياسة الإيرانية، ومن جرح التقية إلى ضمادة الثورة كان “حراك المستضعفين” في إيران والعراق ولبنان.
يكشف الكتاب كيف اتخذ النظام الإيراني المستضعفين قبعة ساحر ليجني من ورائهم المال ويركز سلطته ونفوذه، بهرهم بشعاراته زعم نصرتهم اتخذهم مطية لتحقيق أهدافه التوسعية، وعدهم في ظل الأيديولوجيا الشيعية بتمكينهم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، نقلهم على جناح الاعتقاد الجازم واليقين المطلق بامتلاك الحقيقة الكاملة.
يكشف الكتاب كيف أدرك المستضعفون الأهداف الإيرانية، بينما ما يزالون عند محطة التهميش والوعود بالرخاء، علموا أن لا سبيل لانتقالهم من الاضطهاد إلى التمكين.
وأكد الكتاب أن هؤلاء المستضعفين استبانوا الوعي في تجلي أزمة الشرعية السياسية في إيران والتدخل في شؤون بلادهم في العراق ولبنان، مهروا الوعي باحتجاجات غاضبة وامتد التحريض على الثورة فكان حراك المستضعفين وتآكل مبادئ الثورة الإيرانية.
يكشف الكتاب بما لا يدع مجالاً للشك مغادرة المستضعفين محطة الاستقطاب الإيراني على عجل، بغضب شعبي طفا على السطح بسبب الاستبداد، وانقلابهم على إيران محتجين ضد نظام نزعة الاستقواء، كرياح هبت من فراغ أسود على مشروع إيران الإقليمي.
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