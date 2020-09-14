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حيلة جديدة للنصب على مستخدمي WhatsApp بالمكالمات الصوتية
احذر من الوقوع ضحية لها
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
ابتكر المحتالون حيلة جديدة للنصب على مستخدمي WhatsApp وذلك باستخدام الملفات والمكالمات الصوتية؛ بحسب موقع Gadgets Now التقني.
وقال تقرير الموقع: إذا تلقيت أي ملف صوتي عبر WhatsApp من رقم غير معروف أو مكالمة من شخص غريب يدعي أنه ممثل خدمة عملاء واتساب، فتجاهلها ببساطة.
عملية الاحتيال عبر مكالمات WhatsApp الصوتية
وتتضمن عملية الاحتيال هذه تسجيلًا صوتيًا يدعي أنك فزت بجائزة ضخمة نيابة عن واتساب، وللفوز بالجائزة، سيتعين على الضحية الاتصال برقم آخر على التطبيق بدعوى أنه الفرع المسؤول عن تسليم الجائزة.
ومن المثير للاهتمام أن المحتال يصر على الاتصال بالمسؤول المزعوم عبر واتساب فقط.
وبمجرد استدراج الضحية للاتصال بالمخادع، سيُطلب منه إيداع رسوم تسجيل أو ما شابه، وفي أوقات أخرى، يُطلب من الضحية تثبيت تطبيق ومن خلاله يحاولون سرقة البيانات على الهاتف والتي قد تتضمن كلمات المرور.
وأشار التقرير إلى أنه طُلب من مجموعة من الضحايا الإجابة عن أسئلة عن تفاصيل الحساب المصرفي للضحية بحجة التحويل المباشر للأموال إلى الحساب، وهنا قد يتخلى الفرد عن تفاصيل مصرفية سرية عبر الإنترنت قد تُستخدم في السرقة لاحقًا.
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