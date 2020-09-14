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فيديو.. قرد هارب يتجول في شوارع الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
وثق مقطع فيديو متداول وجود قرد يتجول في شوارع أحد أحياء العاصمة الرياض، فيما رجح مغردون أنه ربما يكون قد هرب من أحد المنازل في الحي.
وعلى مدى الأيام الماضية تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي عدّة فيديوهات لقرد يتجوّل في حي المصيف، فيما تزايدت مطالب الأهالي بضرورة الإمساك به وإعادته إلى حيث ينتمي.
وفي نفس الوقت طالب الأهالي بأن يتم منع تربية مثل هذه الحيوانات في المنازل نظرًا لخطورتها على السكان.
بدوره تفاعل مركز أمانة منطقة الرياض مع أحد المقاطع، وطلب من صاحب المقطع تزويده بالمكان تحديدًا للوصول إليه.
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