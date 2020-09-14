محمد بن مسعود - الدمام - تضمّن استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، بوزير خارجية جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف. وشهد الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني.عادل الجبير "الجبير" يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الجيبوتي وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-14 أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، بوزير خارجية جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف. وشهد الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني. Advertisements 14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442 03:04 PM تضمّن استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين تضمّن استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، بوزير خارجية جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف. وشهد الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني. ، "الجبير" يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الجيبوتي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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