شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رصد قرد يتجول فوق أسطح المنازل في أحد أحياء شمال الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مقطع فيديو، اليوم الاثنين، عن مشهد غير مألوف لقرد يتجوّل فوق أسطح المنازل والأشجار في حي المصيف شمال مدينة الرياض.

وجاء القرد من فصيلة "الشمبانزي" في الفيديو، وهو يتسلق المنازل والأشجار والسيارات، وسط مطالبات بالسيطرة عليه خوفًا من إلحاق الأذى لسكان الحي.