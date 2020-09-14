شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رصد قرد يتجول فوق أسطح المنازل في أحد أحياء شمال الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف مقطع فيديو، اليوم الاثنين، عن مشهد غير مألوف لقرد يتجوّل فوق أسطح المنازل والأشجار في حي المصيف شمال مدينة الرياض.
وجاء القرد من فصيلة "الشمبانزي" في الفيديو، وهو يتسلق المنازل والأشجار والسيارات، وسط مطالبات بالسيطرة عليه خوفًا من إلحاق الأذى لسكان الحي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. رصد قرد يتجول فوق أسطح المنازل في أحد أحياء شمال الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.