‏بالفيديو.. عماد الرمال: متوقع بعد شهر نوفمبر أن يكون هناك فتح اقتصادي لكثير من دول العالم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع الكاتب الاقتصادي، المهندس عماد الرمال، اليوم الاثنين، أن يكون هناك فتح اقتصادي لكثير من دول العالم وعودة حركة الطيران إلى طبيعتها بعد شهر نوفمبر. توقع الكاتب الاقتصادي، المهندس عماد الرمال، اليوم الاثنين، أن يكون هناك فتح اقتصادي لكثير من دول العالم وعودة حركة الطيران إلى طبيعتها بعد شهر نوفمبر. وأوضح المهندس عماد الرمال، خلال مشاركته مع برنامج "أموال ومسارات" على قناة "الإخبارية"، أن اجتماع منظمة "أوبك" و "أوبك بلس" يوم الخميس القادم، قد يعطي زخمًا ولو كان بسيطًا لارتفاعات محدودة في أسعار النفط خلال الشهر الحالي والشهر القادم.

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