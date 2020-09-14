آخر تطورات قضية محاولة قتل الداعية الإندونيسي الشهير "علي جابر"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت مصادر إعلامية اليوم الإثنين تطورات قضية محاولة مقتل الداعية الإندونيسي الشهير من أصل حضرمي " علي جابر " .
وأكدت أن الشرطة الأندونيسية بصدد التحقيق مع المتهم ألفين أندريان بعد إدعاء والديه بإصابته بإضطرابات عقلية ، وأنه يجب عرضه على الأطباء النفسيين للتأكد من حالته .
كما تم إجراء تحليل بول للمتهم للتأكد من عدم تعاطيه للمخدرات ، وثبت بالفعل أنه لم يكن تحت تأثير مخدر .
وكان المجرم قد هاجم الشيخ علي جابر بسكين، أثناء إلقائه محاضرة في تجمع إسلامي في مسجد "فلاح الدين" في بندر لامبونغ ، ولا تزال دوافع الجريمة مجهولة حتى الآن بسبب غموض إجاباته بالتحقيقات ..
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