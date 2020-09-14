شكرا لمتابعة خبر عن مدينة الملك فهد الطبية تحذر من الإفراط في تناول الفيتامينات بدون مراجعة الطبيب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نصحت مدينة الملك فهد الطبية من تناول الفيتامينات بكثرة والإفراط بها، بدون مراجعة الطبيب، بسبب الأضرار الصحية التي قد تسببها هذة الفيتامينات.
وقالت المدينة الطبية بأن تناول كميات كبيرة من الحديد يؤدي إلى حالات تسمم، كما أن تناول كميات كبيرة من فيتامين (ج) أو الزنك يؤدي إلى التقلصات والغثيان والإسهال.
وتابعت بأن لإفراط في أخذ الكالسيوم يؤثر على وظائف الكلى وامتصاص الحديد، ويؤدي أيضا إلى نقص المغنيسيوم، كما يؤثر تناول كميات كبيرة من فيتامين (د) سلباً على الدماغ والكبد وقد ينتج عن أخذه الغثيان والضعف العام واليرقان، وقد يسبب التسمم في حال الإفراط، به دون إسشارة طبيب.
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