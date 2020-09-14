شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إجراءات إدارة الوكلاء في الدعاوى التجارية دون الحاجة لزيارة المحكمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة العدل إجراءات الواجب اتباعها لإدارة الوكلاء في الدعاوى التجارية دون الحاجة إلى زيارة المحكمة. أوضحت وزارة العدل إجراءات الواجب اتباعها لإدارة الوكلاء في الدعاوى التجارية دون الحاجة إلى زيارة المحكمة. وذكرت أنه يمكن إتمام إدارة الوكلاء في الدعاوى التجارية من خلال الخطوات التالية: 1-الدخول على بوابة القضاء التجاري 2-اختيار إدارة الوكلاء Advertisements 3-بدء الخدمة 4-اختيار أوافق على الإقرار المدون ثم الضغط على موافق 5-إدخال بيانات القضية 6-النقر على إضافة وكيل وإضافة بياناته الشخصية وبيانات الإقامة والعمل 7-إدخال بيانات التمثيل، مع إدخال رخصة المحاماة اذا كان الممثل محامياً

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