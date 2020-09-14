بداية من الغد الثلاثاء.. هل يُسمح لك بالسفر خارج المملكة؟.. "الداخلية" تُحدد 7 فئات

حددت وزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة الفئات المسموح لها بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها من المواطنين اعتبارًا من السادسة صباح يوم الثلاثاء الثلاثاء ٢٧ محرم ١٤٤٢ هـ الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٠ م .

وأوضحت وزارة الداخلية، أن المسموح لهم بالسفر خارج المملكة هم المكلفون بمهمات رسمية من المدنيين والعسكريين وموظفي الحكومة.

وأضافت وزارة الداخلية، أن الفئات المسموح لها بالسفر تشمل العاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملين في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقيهم، من الفئات المسموح لها بالسفر خارج المملكة.

وبيّنت الوزارة، كذلك يُسمح للعاملين بوظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج، المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة، حيث إنهم يعدون من الفئات المسموح لها بالسفر خارج المملكة.

«رجال الأعمال والمرضى والطلاب»

وأكدت وزارة الداخلية، على أن رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية والصناعية، ومدراء التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم، من الفئات المسموح لها بالسفر خارج المملكة وفقًا لوزارة الداخلية.

وكذلك المرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم إلى خارج المملكة، بناء على تقارير طبية.

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وأيضاً، الطلبة المبتعثون، والطلبة الدارسون على حسابهم الخاص، والمتدربون في برامج الزمالة الطبية، الذين تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها ومرافقوهم، فهم من الفئات المسموح لها بالسفر خارج المملكة وفقا لوزارة الداخلية.

(الحالات الإنسانية)

وأشارت وزارة الداخلية، إلى أنه من الفئات المسموح لها بالسفر، من لديهم حالات إنسانية، وبخاصة حالتا، لمّ شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة، أو وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأولاد خارج المملكة.

ولفتت الوزارة، إلى أن القائمة تشمل المشاركين في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية، فهم من الفئات المسموح لها بالسفر خارج المملكة وفقًا لوزارة الداخلية.

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