لتحديد مبلغ الدعم.. «حساب المواطن» يؤكد ضرورة الإفصاح عن دخل جميع التابعين لرب الأسرة

أكد برنامج حساب المواطن، على ضرورة الإفصاح عن دخل جميع التابعين المضافين لحساب رب الأسرة، مشيرًا إلى أن مبلغ الدعم يتم تحديده وفقًا لدخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه لابد من الإفصاح عن جميع مصادر دخل التابعين.

وأضاف البرنامج: «يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم».

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وأشار البرنامج، إلى أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي: .

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