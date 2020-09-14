السعودية اليوم / 4700 مدرسة في تعليم الرياض تحتفي الأسبوع القادم باليوم الوطني الــ"90 "



الرياض 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واس

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض برنامج الاحتفاء باليوم الوطني الــ" 90 " والذي يأتي هذا العام تحت شعار " همة حتى القمة " وينفذ عن بُعد على مستوى مكاتب التعليم ومدارس المنطقة للبنين والبنات.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية يأتي ترسيخًا لاعتزاز أبنائنا الطلاب والطالبات بدينهم الحنيف وولائهم لملكهم وانتمائهم لوطنهم، وتعميقًا للقيم الوطنية في نفوسهم وربطهم بماضيهم العريق والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، وتذكيرًا بنعمة الأمن والاستقرار واللحمة الوطنية.

وأبان الوهيبي أن برنامج الاحتفاء باليوم الوطني تحت شعار (همة حتى القمة) سينطلق بفعالياته وبرامجه وأنشطته عن بُعد وذلك عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة وشبكات التواصل المتاحة بدءًا من الأحد القادم 3 / 2 وحتى الأحد 10 / 2 / 1442هـ، مشيرا إلى أن هناك لجانًا تنفيذية مشكّلة على مستوى مكاتب التعليم والمدارس لكل منها مهامها في الإشراف والمتابعة عن بُعد، مؤكدًا على تنفيذ المهام الموكلة للجان التنفيذية سواء في المكاتب والمدارس لتحقيق أهداف خطة اليوم الوطني الـ " 90 " ، وعلى توثيق جميع الفعاليات المنفذة والرفع بالتقارير الختامية.

وتتضمن الخطة التنفيذية لبرنامج اليوم الوطني فعاليات متنوعة يتم تنفيذها عن بُعد وعبر المنصات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي من خلال إشراك جميع الطلاب والطالبات بمختلف فئاتهم وأسرهم، بالإضافة إلى مشاركة المؤسسات المجتمعية والتطوعية، وتتناول الفعاليات جهود المملكة في حفظ الأمن وتضحيات شهداء الواجب، وجهودها في مواجهة جائحة

// انتهى //

14:09ت م

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الرياض 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واساعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض برنامج الاحتفاء باليوم الوطني الــ" 90 " والذي يأتي هذا العام تحت شعار " همة حتى القمة " وينفذ عن بُعد على مستوى مكاتب التعليم ومدارس المنطقة للبنين والبنات.وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية يأتي ترسيخًا لاعتزاز أبنائنا الطلاب والطالبات بدينهم الحنيف وولائهم لملكهم وانتمائهم لوطنهم، وتعميقًا للقيم الوطنية في نفوسهم وربطهم بماضيهم العريق والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، وتذكيرًا بنعمة الأمن والاستقرار واللحمة الوطنية.وأبان الوهيبي أن برنامج الاحتفاء باليوم الوطني تحت شعار (همة حتى القمة) سينطلق بفعالياته وبرامجه وأنشطته عن بُعد وذلك عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة وشبكات التواصل المتاحة بدءًا من الأحد القادم 3 / 2 وحتى الأحد 10 / 2 / 1442هـ، مشيرا إلى أن هناك لجانًا تنفيذية مشكّلة على مستوى مكاتب التعليم والمدارس لكل منها مهامها في الإشراف والمتابعة عن بُعد، مؤكدًا على تنفيذ المهام الموكلة للجان التنفيذية سواء في المكاتب والمدارس لتحقيق أهداف خطة اليوم الوطني الـ " 90 " ، وعلى توثيق جميع الفعاليات المنفذة والرفع بالتقارير الختامية.وتتضمن الخطة التنفيذية لبرنامج اليوم الوطني فعاليات متنوعة يتم تنفيذها عن بُعد وعبر المنصات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي من خلال إشراك جميع الطلاب والطالبات بمختلف فئاتهم وأسرهم، بالإضافة إلى مشاركة المؤسسات المجتمعية والتطوعية، وتتناول الفعاليات جهود المملكة في حفظ الأمن وتضحيات شهداء الواجب، وجهودها في مواجهة جائحة كورونا ، بالإضافة إلى مخاطر تداول مقاطع الاستهداف المعادي تحت شعار " كن حذرا" ، إلى جانب فعاليات متنوعة عن تعزيز قيم الانتماء والمواطنة، وأنشطة معبرة عن مشاعر الولاء والانتماء .// انتهى //14:09ت م0093

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