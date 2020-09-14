السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يدشن حملة "الصلاة نور"



جيزان 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم حملة "الصلاة نور"، التي ينظمها فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة.

واستمع سمو نائب أمير جازان لشرح مفصل من مدير عام الفرع بالمنطقة سليمان بن يحيى المالكي عن الحملة وما تتضمنه من برامج توعوية وتوجيهية تُعنى بالمحافظة على الصلاة ، من خلال العديد من الجولات الميدانية التي يقوم بها منسوبي الفرع في الأماكن العامة والمنتزهات وعبر الشاشات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، لتوعية أفراد المجتمع بالمحافظة على الصلاة.

وأكد سموه أهمية تنفيذ مثل هذه الحملات التي تأتي ضمن جهود وبرامج وانشطة الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما تقدمه لتوعية المجتمع بشعائر الدين الإسلامي واهمية الصلاة في حياة المسلم ، انفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة .

// انتهى //

14:01ت م

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