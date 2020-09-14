السعودية | رئيس هيئة الأركان العامة يفتتح العام الأكاديمي الدراسي لعام ١٤٤٢هـ لكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان العامة يفتتح العام الأكاديمي الدراسي لعام ١٤٤٢هـ لكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:38 مساءً, 14 سبتمبر 2020 م
افتتح معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي العام الأكاديمي الدراسي ١٤٤٢هـ لكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة وذلك عبر الإتصال المرئي.
وفي بداية الإفتتاح ألقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة كلمةٍ رحب بالدارسين من دورة الحرب (۱۲) ودورة القيادة والأركان (٤٧) من مختلف القطاعات العسكرية والمدنية في المملكة وكذلك الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة.
وأكد عليهم تنفيذ وتلبية كل ما تتطلبه هذه المرحلة من حياتهم التعليمية والاستفادة من ما تقدمه مناهج الكلية في المستويين الاستراتيجي والعملياتي مفهوم العمل المشترك والاقتراب الشامل وما يتطلبه ذلك من مهارات التفكير بأنواعها المختلفة، والطرق والحلول الابداعية التي قدمتها الكلية لمواجهة جائحة كورونا واستطاعتها أن تكمل ما تبقى من المنهج التعليمي لدورتي الحرب والقيادة والأركان للعام الدراسي الماضي عبر التعليم عن بعد..
سائلاً الله أن يحفظ وطننا بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع-حفظهما الله.
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