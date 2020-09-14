السعودية | القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 10 مخالفين لأنظمة الصيد في 3 محميات

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:28 مساءً, 14 سبتمبر 2020 م المناطق - الرياض ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، أثناء أدائها مهامها في محميتي الملك عبد العزيز والإمام عبد العزيز بن محمد الملكيتين في الرياض، ومحمية شرعان في العلا، (10) مخالفين لأنظمة الصيد، بحوزتهم (8) بنادق هوائية ونارية، و(2902) طلقة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تم تحريز المضبوطات وإحالة المخالفين لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم وفقاً لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية ولائحته التنفيذية.

وأكد الرائد المالكي، أن القوات الخاصة للأمن البيئي انطلاقاً من مسؤوليتها في تحقيق الالتزام البيئي، لن تتهاون في ضبط المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأهاب المتحدث الرسمي، بدور المواطنين في المحافظة على البيئة، استشعاراً لمسؤولياتهم تجاه ثروات الوطن ومكتسباته البيئية الآنية والمستقبلية.

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