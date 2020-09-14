السعودية | الجبير يبحث مستجدات المنطقة والشأن اليمني مع وزيري الخارجية الإماراتي واليمني

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:00 مساءً, 14 سبتمبر 2020 م المناطق - الرياض أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، بمعالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في المنطقة وبالأخص ما يتعلق في الشأن اليمني.

كما أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، بمعالي وزير خارجية الجمهورية اليمنية محمد الحضرمي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في المنطقة ذات الاهتمام المشترك.

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