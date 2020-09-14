شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" يبحث العلاقات مع وزيري خارجية البحرين واليمن والان نبدء بالتفاصيل

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، بوزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في المنطقة وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني. كما أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية، اتصالاً هاتفياً، بوزير خارجية الجمهورية اليمنية محمد الحضرمي. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في المنطقة ذات الاهتمام المشترك.

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