شكرا لقرائتكم خبر عن "الشورى" يطالب "الزكاة والدخل" بسد كل ثغرات التهرب الضريبي والان نبدء بالتفاصيل

• المجلس يدعو لإنشاء قاعدة بيانات لحصر وتصنيف العقارات

• العمل على سد الثغرات في برنامج "إيجار" وتطويره

• وضع الضوابط التي تمنع التعامل النقدي في مكاتب العقار والوساطة العقارية

• رصد نشاط السوق العقاري لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة

ناقش مجلس الشورى اليوم التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1440- 1441 هـ، واقترح عضو الشورى ناصر النعيم زيادة عدد مفتشي الهيئة من خلال الاستفادة من طلاب وطالبات الجامعات السعودية،عن طريق العقود المرنة،واقترح أيضًأ إلزام المنشآت بإيداع المبيعات النقدية اليومية في الحساب البنكي المرتبط بنقاط البيع،وذلك لمواجهة التستر التجاري،والتهرب الضريبي والحد منهما

وطالب عضو الشورى د. مشعل السلمي الهيئة العامة للزكاة والدخل بالاطلاع الى تجارب وممارسات الدول في مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي وأن يكون لديها برنامج عمل متكامل يعالج كل أوجه القصور ويسد كل المنافذ التي تؤدي إلى التهرب الضريبي، كما طالب عضو الشورى د. فيصل العماج الهيئة العامة للزكاة والدخل بإيجاد حل لآلية تقديم اعتراضات بعض المستفيدين لدى اللجنة العامة للجان الضريبية بالنظر إلى المدة الزمنية التي لا تقبل بعدها الاعتراضات.

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وطالب عضو الشورى د. عبدالله البلوي بالربط الإلكتروني بين هيئة الزكاة والدخل ووزارة الإسكان بحيث يكون إعفاءً مباشراً وليس تحملاً لقيمة الضريبة المضافة.

وأكد مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم ، أنه على الهيئة العامة للعقار بناء قاعدة بيانات لحصر المخزون العقاري وتصنيفه على مستوى المملكة، وعلى الهيئة العامة للعقار العمل على سد الثغرات في برنامج (إيجار) وتطويره بما يحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ وإشغال القضاء وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

وطالب المجلس بوضع الضوابط التي تمنع التعامل النقدي في مكاتب العقار والوساطة العقارية وبين أصحاب العلاقة أنفسهم، ومتابعة ورصد نشاط السوق العقاري، لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الرابعة والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

وناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440- 1441 هـ، واستمع المجلس إلى عدد من المداخلات التي ركز فيها الأعضاء على ما تضمنه تقرير أداء وزارة الداخلية من أعمال ومنجزات وطرح فيها عدد من المقترحات والآراء التي تهدف إلى دعم أعمال الوزارة ويعزز من أدائها .

كما نوه عدد من الأعضاء بالجهود التي تبذلها قطاعات الوزارة والأداء المتميز لمنسوبيها في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي سببتها جائحة كورونا وذلك بالتظافر مع الجهود الوطنية الأخرى لمكافحة هذا الفايروس للحفاظ على الاستقرار الأمني ومكافحة الجريمة وحماية إنجازات ومكتسبات الوطن.