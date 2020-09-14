المواصفات: إصدار 5776 شهادة اعتراف وطنية مناظرة IECEE لـ 9 منتجات

2020-09-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة “5.776” شهادة الاعتراف الوطنية المناظرة لشهادات “IECEE، منذ بداية 2020م وحتى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري.

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وقالت المواصفات السعودية إنها ألزمت المصنعين والموردين بالحصول على شهادة الاعتراف الوطنية المناظرة لشهادة “IECEE” لتسع أنواع من المنتجات تشمل الأجهزة والأدوات الكهروتقنية عالية المخاطر، وذلك طبقاً للمواصفات القياسية الدُولية، مع الأخذ في الاعتبار الحيود الوطنية.

وأشارت المواصفات السعودية إلى منحها “2050” شهادة لمنتجات الإنارة وملحقاتها، و”1618″ لأجهزة التلفاز وأجهزة العرض، و”844″ لأجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية وملحقاتها، و”707″ لأجهزة الجوال وملحقاتها (شواحن الجوال، سماعة الجوال اللاسلكية)، وكذلك “244” للبطاريات المتنقلة (الباوربانك) وبطاريات الجوال والشواحن، إلى جانب “218” شهادة لمضخات المياه الكهربائية، و”40″ غسالة أطباق، و”37″ ساعة ذكية، و”10″ شهادات لمنتجات الطاقة الشمسية، و “8” شهادات للأجهزة الإلكترونية المستخدمة في نظم التدخين الإلكتروني.

يذكر أن المواصفات تهدف من الإلزام بالحصول على شهادة الاعتراف الوطنية المناظرة لشهادة “IECEE” إلى ضبط سوق المنتجات الكهربائية عالية الخطورة وحمايته من الأجهزة الرديئة أو المقلدة، وضمان تطبيق المواصفات السعودية لحماية المستهلك والسوق من المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات القياسية والتحقق من سلامة المنتج، وكذلك تقليل الحوادث بسبب هذه المنتجات، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد والتكاليف، يتم تسهيل دخول السلع عبر المنافذ الجمركية دون تكرار فحصها واختبارها.



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