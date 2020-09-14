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افتتاح العام الأكاديمي الدراسي لكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة

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2020-09-14

افتتاح العام الأكاديمي الدراسي لكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة

عبر الاتصال المرئي للعام الدراسي 1442هـ

متابعات الخليج 365 - الرياض

​افتتح رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي العام الأكاديمي الدراسي 1442هـ لكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة وذلك عبر الاتصال المرئي.

وفي بداية الافتتاح ألقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة كلمةٍ رحب بالدارسين من دورة الحرب (12) ودورة القيادة والأركان (47) من مختلف القطاعات العسكرية والمدنية في المملكة وكذلك الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة.

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وأكد عليهم تنفيذ وتلبية كل ما تتطلبه هذه المرحلة من حياتهم التعليمية والاستفادة من ما تقدمه مناهج الكلية في المستويين الاستراتيجي والعملياتي مفهوم العمل المشترك والاقتراب الشامل وما يتطلبه ذلك من مهارات التفكير بأنواعها المختلفة، والطرق والحلول الإبداعية التي قدمتها الكلية لمواجهة جائحة واستطاعتها أن تكمل ما تبقى من المنهج التعليمي لدورتي الحرب والقيادة والأركان للعام الدراسي الماضي عبر التعليم عن بعد.

سائلاً الله أن يحفظ وطننا بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.



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