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المراعي الأفضل في حلول الخزينة بالشرق الأوسط 2020
لعام 2020 ضمن جوائز آدم سميث
متابعات الخليج 365 - الرياض
حصلت المراعي على جائزة أفضل شركة في فئة حلول الخزينة بمنطقة الشرق الأوسط لعام 2020 ضمن جوائز آدم سميث؛ نظير تميزها في تطبيق أفضل الابتكارات والحلول في مجال الخزانة المؤسسية وجودة إدارتها.
وتُعرّف جوائز آدم سميث عالميًا، مع دخولها عامها الثالث عشر، بأنها المعيار الصناعي النهائي لأفضل الممارسات والحلول المرتبطة بإنجازات الشركات في مختلف دول العالم. وتقيس، لجنة الخزانة اليوم من جوائز آدم سميث، مدى جودة الحلول والابتكارات المقدمة من الشركات تجاه تحدّيات الخزانة المختلفة وكيف تدفع تلك الابتكارات بالشركة إلى النجاح والازدهار.
وقال عبدالله العتيبي، رئيس التواصل المؤسسي والعلاقات العامة بالمراعي: “يأتي نيل المراعي لجائزة أفضل الممارسات والابتكارات في حلول الخزينة نتيجة لجهد جماعي يؤكد التزامنا تجاه تحقيق أهدافنا التنظيمية من خلال الحفاظ على أفضل المعايير والأدوات في المجال، والبحث عن فرص جديدة للتطوير المستمر.”
الجدير بالذكر أن المراعي اختيرت ضمن قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط من قبل فوربس لعام 2020، كما صنّفتها فوربس أيضًا ضمن قائمة أكثر الشركات العالمية ابتكارًا عام 2017. وتعد المراعي أكبر شركة متكاملة رأسيًا للألبان في العالم، والأكبر في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط.
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