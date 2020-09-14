شكرا لقرائتكم الجبير يبحث مع وزير خارجية البحرين العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-14 الجبير يبحث مع وزير خارجية البحرين العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، بمعالي وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في المنطقة وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني.



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