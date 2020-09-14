احتفال سعودية بزواج زوجها من امرأة ثانية يثير جدلًا واسعًا وهي توضح السبب

أثار احتفال سعودية بزواج زوجها من امرأة ثانية يثير جدلًا واسعًا في المملكة العربية السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث نشرت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو كانت نشرته الزوجة وتدعى “أم عمر” عبر حسابها على موقع “تويتر”، والذي يظهر فيه التجهيزات التي قامت بها برفقة ابنها وابنتها مشاركة منهم للزوج بهذه المناسبة

احتفال سعودية بزواج زوجها من امرأة ثانية

وأرفقت الزوجة مقطع الفيديو بتعليق قالت فيه : “هديتي المتواضعة لزوجي بمناسبة زواجه الثاني.. حبيت اشاركها معكم لنشر السلام والالفة بين الأُسر السعودية وحسيت ان مجتمعنا بحاجة الى نماذج ايجابية في الحياة الزوجية .. اذا كنتم تؤيدوني اسعدوني بإعادة نشر المقطع لعله ينشر الفرح والبهجة بين الازواج”.

لهذا السبب احتفل بزواج زوجي الثاني

وتعتبر حادثة احتفال سعودية بزواج زوجها من امرأة ثانية غريبة من نوعها ، وفي حديث أثناء لقاء لها مع شبكة “أخبار السعودية”، أوضحت “أم عمر” السبب وراء تصرفها الذي اثار دهشة واستغراب الكثيرين، بقولها : أنها “ترغب بضم الاحتفال بزوج الزوج للمرة الثانية والثالثة والرابعة، إلى قائمة الاحتفالات بعيدا عن مظاهر الطلاق أو الخلع.”

وأضافت مشيرة إلى ” أن زوجها يعيش بمدينة، بحكم عمله، وهي بمدينة أخرى، ولم تتمكن من القدوم إليه للعيش سوية، ووجدت أن زواج زوجها بالثانية سيسعده، لذلك كانت مستعدة لتقديم هذه “التضحية”.

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غيرتي غيرة حب

وباعتبار وفي ردّ أم عمر على سؤال حول فيما إذا انتابها شعور الغيرة جراء زواج زوجها بامراة ثانية أم لا، أجابت بأن “غيرة النساء بشكل عام هي غيرة تملك، بينما الغيرة لديها هي غيرة حب، والحب يعني بالنسبة لها العطاء وإسعاد من تحب”.

كما وردت على ما قاله البعض تعليقًا على تصرفها الذي وصفوه بـ “الهدوء الذي يسبق العاصفة”، بالقول أن “تصرفها هو تعبير عن الفرح والسلام والرضا بقضاء الله”، وحول ما ستكون الحال عليه حول علاقتها بالزوجة الثانية أكدت أم عمر أنهما ستصبحان صديقتين، وأن القيمة الأولى لديها هي الأسرة.

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