، سلطنة عمان: إجمالي إصابات كورونا يصل إلى 90.222 ،

محمد بن مسعود - الدمام - 506 حالات شفاء في الكويت ترفع الحصيلة إلى 85.501

أعلنت وزارة الصحة اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة، بلغ 90222 إصابة، والوفيات 790، والمتعافين 83928؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 93%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 69، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 497، والمنومين في العناية المركزة 171.

من جهة ثانية، سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 506 حالات شفاء من مرض كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية بأن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 85501 حالة؛ مبينة تأكد تماثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد