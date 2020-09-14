الضمان الاجتماعي .. تحديث سجل المدفوعات الشهري لمعاش صفر 1442 تمهيداً للصرف

متابعة لآخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بمستفيدي الضمان الاجتماعي، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم بتحديث سجل المستفيدين الشهري بالبوابة الإلكترونية وتم إضافة معاش الضمان لشهر محرم / صفر 1442، وذلك تمهيداً للصرف والإيداع في حساب المستفيدين البنكية.

وتسمى هذه العملية سحب التأدية الإلكترونية والتي يتم من خلالها توضيح المبلغ المستحق للمستفيد من الضمان والتفاصيل المتعلقة به مثل المعاش الأساسي وبدل الكهرباء وبدل السلة الغذائية، وبالتالي يكون المستفيد مستحق للمعاش ولايوجد ما يوجب الإسقاط من الضمان الاجتماعي وفقا لشروط وضوابط الاستحقاق.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر صفر 1442

وفقا للمواعيد المعتمدة من قبل الوزارة لصرف الرواتب أو المعاشات الضمانية، فإنه سيتم البدء في إيداع معاش الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين من فجر الخميس الموافق 17 سبتمبر 2020 في بنك الراجحي، ويستمر الإيداع حتى مساء الخميس في باقي البنوك والمصارف.

وكانت التنمية الاجتماعية قد أودعت مبالغ الحقيبة المدرسية لطلاب وطالبات الأسر الضمانية، والتي بلغت 1000 ريال لكل طالب، وذلك في سبيل تعزيز قدرتهم لشراء أجهزة ذكية لمواصلة التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي.

والجدير بالذكر أن الوزارة قد جددت دعوتها للمستفيدين بتحديث بياناتهم من خلال الملف الشخصي بالبوابة الإلكترونية لضمان مطابقة الشروط والضوابط للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي التي تقدمها الوزارة لأكثر من 900 ألف مستفيد ومستفيدة في المملكة.