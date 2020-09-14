«الشورى»‏ يطالب بالربط الإلكتروني بين الزكاة والدخل ووزارة الإسكان

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

‏طالب عضو مجلس الشورى، الدكتور عبدالله البلوي، اليوم الاثنين، بالربط الإلكتروني بين هيئة الزكاة والدخل ووزارة الإسكان بحيث يكون إعفاءً مباشراً وليس تحملاً لقيمة الضريبة المضافة.

وناقش مجلس الشورى، التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1440- 1441 هـ؛ حيث طالب عضو الشورى الدكتور فيصل العماج، الهيئة العامة للزكاة والدخل بإيجاد حل لآلية تقديم اعتراضات بعض المستفيدين لدى اللجنة العامة للجان الضريبية بالنظر إلى المدة الزمنية التي لا تقبل بعدها الاعتراضات.

وناشد عضو الشورى مشعل السلمي، الهيئة، بالاطلاع إلى تجارب وممارسات الدول في مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي وأن يكون لديها برنامج عمل متكامل يعالج كل أوجه القصور ويسد كل المنافذ التي تؤدي إلى التهرب الضريبي.

و‏اقترح عضو المجلس، ناصر النعيم، زيادة عدد مفتشي الهيئة من خلال الاستفادة من طلاب وطالبات الجامعات السعودية،عن طريق العقود المرنة، مقترحًا أيضًا إلزام المنشآت بإيداع المبيعات النقدية اليومية في الحساب البنكي المرتبط بنقاط البيع، وذلك لمواجهة التستر التجاري، والتهرب الضريبي والحد منهما.