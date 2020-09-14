شكرا لمتابعة خبر عن 4 فروق تميز الاتجار بالأشخاص عن تهريب المهاجرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص اليوم الإثنين الفرق بين الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين .

وأوضحت اللجنة أن الاتجار بالأشخاص جريمة بحق الأشخاص أما تهريب المهاجرين فهي ضد الدولة ، كما تكون جريمة الاتجار بالأشخاص داخل الدولة الواحدة ،أما جريمة الاتجار بالمهاجرين بين أكثر من دولة .

وأوضحت أن جريمة الاتجار بالأشخاص لا يعتد فيها بالرضا ، أما تهريب المهاجرين فيوافق فيها الشخص على دخول الدولة المستقبلة بشكل غير قانوني ، ومن حيث التصريح بالإقامة ، فمن حق الضحية في الإتجار بالأشخاص الحصول على إقامة ، أما في تهريب المهاجرين فيجب أن يعاد الأشخاص إلى أوطانهم .