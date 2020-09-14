شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن": تحديد مبلغ الدعم وفق دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح برنامج حساب المواطن، بأن مبلغ الدعم يتم تحديده وفقا لدخل الأسرة وعدد أفرادها، وأعمارهم لذا يجب الإفصاح عن دخل جميع التابعين والمضافين لحساب رب الأسرة. أوضح برنامج حساب المواطن، بأن مبلغ الدعم يتم تحديده وفقا لدخل الأسرة وعدد أفرادها، وأعمارهم لذا يجب الإفصاح عن دخل جميع التابعين والمضافين لحساب رب الأسرة. وكان ذلك ردا على إستفسار ورد لحساب "خدمة المستفدين" التابع للبرنامج بهذا الخصوص، أنه لابد من الإفصاح عن جميع مصادر دخل التابعين. وقال البرنامج بأنه لمعرفة قيمة الإستحقاق في حساب المواطن بأمكانك إستخدام حاسبة الدعم التقديرية

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